– Чемпионство "Зенита" закономерно. Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год, — передает слова Геркуса "СЭ".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" смог в очередной раз выиграть чемпионский титул. Он стал для сине-бело-голубых пятым кряду. Ранее команда Сергея Семака брала золотые медали в сезонах: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
Геркус предположил, что в следующем году гегемония "Зенита" в РПЛ завершится
Экс-президент московского "Торпедо" Илья Геркус высказался о доминировании петербургского "Зенита" в последних розыгрышах чемпионата России по футболу.
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