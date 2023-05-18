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Геркус предположил, что в следующем году гегемония "Зенита" в РПЛ завершится

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Экс-президент московского "Торпедо" Илья Геркус высказался о доминировании петербургского "Зенита" в последних розыгрышах чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости
– Чемпионство "Зенита" закономерно. Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год, — передает слова Геркуса "СЭ".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" смог в очередной раз выиграть чемпионский титул. Он стал для сине-бело-голубых пятым кряду. Ранее команда Сергея Семака брала золотые медали в сезонах: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.


Геркус Зенит
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