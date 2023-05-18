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Гришин: ЦСКА выглядит фаворитом в матче со "Спартаком"

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Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями по поводу предстоящего поединка 28-го тура РПЛ между армейцами и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- По качеству игры фаворитом является ЦСКА. Никто не отменял преимущество своего поля, но то, как играют сейчас обе команды, заставляет отдать предматчевое превосходство армейцам, - приводит мнение Гришина "Матч ТВ".

Столичные ЦСКА и "Спартак" ведут борьбу за серебряные медали РПЛ. За три тура до конца команда Владимира Федотова располагается на 2 месте, опережая дружину Гильермо Абаскаля на 4 турнирных балла. Коллективы по-разному выступают этой весной. Армейцы проиграли лишь раз в 10 играх весеннего отрезка национального первенства. "Спартак" же за этот же отрезок сумел одержать всего 3 победы. Игра первого круга закончилась вничью. ЦСКА и "Спартак" забили друг другу по два гола. У красно-синих дублем отметился Чалов, а у красно-белых точные удары записали на свой счет Зиньковский, поразивший ворота ЦСКА красивым дальним ударом, и Соболев.

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Гришин ЦСКА Спартак
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