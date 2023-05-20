– Джикия не лидер команды, он играет как будто сам по себе, и команда от этого страдает. И по этой же причине спартаковцы много пропускают со стандартов, — передает слова Ловчева RT.
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия оказался в стане столичного "Спартака" в начале 2017 года. 29-летний игрок сумел выиграть в составе красно-белых чемпионат России (в сезоне 2016-2017), Кубок России (в сезоне 2021-2022) и Суперкубок страны (в 2017 году).
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Георгий Джикия принял участие в 20-ти матчах, в которых он отметился одной результативной передачей. В последних турах чемпионата России защитник "Спартака" не играл из-за травмы.
Ловчев: Джикия – не лидер "Спартака", он играет сам по себе
Экс-футболист столичного "Спартака" Евгений Ловчев заявил о том, что нынешний капитан красно-белых Георгий Джикия не является лидером команды.
Фото: РИА Новости