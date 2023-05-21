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Нагорных: Дзюба - важное звено, но "Локомотив" показал, что может побеждать без него

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о роли нападающего Артема Дзюбы в игре команды.
Фото: ФК "Локомотив"
- Дзюба - очень важное звено в "Локомотиве", но команда проявила характер в сложном матче с "Факелом" и показала, что может побеждать без Дзюбы. Очень важно, что у "Локомотива" есть разные исполнители в составе, - передает слова Нагорных "Чемпионат".

Матч 28 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Факел" завершился победой красно-зеленых со счетом 1:0, единственный гол на 87 минуте игры забил атакующий полузащитник Антон Миранчук. Нападающий Артем Дзюба пропустил эту встречу из-за мышечного повреждения, как и предыдущую игру национального чемпионата с "Крыльями Советов" (1:1 на выезде). В 11 матчах за красно-зеленых во всех турнирах форвард забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.

Миранчук по-прежнему тащит «Локомотив». «Факел» Евсеева смотрелся лучше, но уступил команде Галактионова


Локомотив Дзюба Нагорных
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