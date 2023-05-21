- Роберто точно останется в "Динамо". Он не планирует никуда уходить летом. К следующему сезону Фернандес будет готов на 100%. Его восстановление идет отлично. Есть серьезный прогресс, - передает слова Ромеро Sport24.
22-летний парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес перешел в московское "Динамо" из "Гуарани" в июле 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 3 миллиона евро. В текущем сезоне на счету игрока 26 матчей за бело-голубых во всех турнирах и 2 забитых гола. В матче 26 тура РПЛ с "Химками" (0:1) Фернандес был заменен из-за повреждения и не попадал в заявку на два следующих матча.
Агент Фернандеса: Роберто точно останется в "Динамо", никуда не планирует уходить летом
Агент защитника "Динамо" Роберто Фернандеса Альберто Ромеро рассказал о дальнейших планах игрока.
Фото: ФК "Динамо"