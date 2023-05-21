- Разочарование больше от первых минут прежде всего, а не от игры. Потом уже понятно, что после десятой минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума. Если по горячим следам попытаться проанализировать, что произошло в первые 10 минут? Думаю, что никто не сможет это отменить.
"Ростов" на выезде крупно уступил "Краснодару". Южное дерби завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Победный счет был установлен еще по итогам первого тайма. Подопечные Валерия Карпина не сумели распечатать ворота своих соперников уже в третьем матче подряд. А серия без побед в РПЛ достигла четырех поединков. Ранее ростовчане не сумели набрать три очка с "Сочи", "Факелом" и "Спартаком". Разница забитых и пропущенных мячей за этот период составила 1:7.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: разочарование больше не от игры, а от первых минут
Наставник "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги встречи 28?го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:3).
Фото: РИА Новости