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Аршавин: не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева

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Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин отказался отвечать на вопрос об удалении нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: Global Look Press
– Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнет. Там Володя Быстров по нему прошелся. Думаю, достаточно, – передает слова Аршавина "Матч ТВ".

21 мая в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" "Спартак" сыграл против ЦСКА. Встреча московских команд прошла в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась волевой викторией красно-белых со счетом 2:1. Самым обсуждаемым игроком после вчерашнего поединка стал нападающий хозяев Александр Соболев. Российский футболист в середине второго тайма направил непристойный жест в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. За это действие 26-летний форвард получил красную карточку. Отметим, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам минувшего дерби вызвал Соболева на разбирательство. Отмечается, что игроку "Спартака" грозит длительная дисквалификация, а также определенный денежный штраф.


Аршавин Спартак ЦСКА Соболев
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