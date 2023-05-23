- У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с "Арисом", мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде, - приводит комментарий Шпилевского "РБ Спорт".
Столичное "Динамо", уволив серба Славишу Йокановича, находится в поисках нового тренера. В СМИ появились сведения о том, что одним из претендентов на пост рулевого московского коллектива является 35-летний белорус Алексей Шпилевский, работающий с кипрским "Арисом". Интерес "Динамо" к Алексею неудивителен. Молодой специалист сумел привести "Арис" к золотым медалям кипрского первенства. Клуб завоевал чемпионство впервые в своей истории. Примечательно, что в этом ему помог российский центрфорвард Александр Кокорин, являющийся воспитанником "Динамо".
Теперь "Арис" будет пытаться пробиться в групповой этап ЛЧ. Команда начнет свой путь со второго раунда квалификации. Российские же клубы не смогут принять участие в еврокубках из-за бессрочного бана со стороны УЕФА. При этом "Динамо" за два тура до конца располагается на 7-й строчке. Коллективу осталось сыграть с "Локомотивом" и "Оренбургом".
Алексей Шпилевский: общался с Бувачем из "Динамо", но все мои мысли только об "Арисе"
Наставник "Ариса" Алексей Шпилевский высказался по поводу возможности возглавить "Динамо" из Москвы.
Фото: ФК "Кайрат"