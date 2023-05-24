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"РБ Спорт": РФС проверил честность судьи матча "Пари НН" - "Крылья Советов" Галимова на полиграфе

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Российский футбольный союза (РФС) начал проверку в отношении главного судьи матча 24-го тура РПЛ "Пари Нижний Новгород" - "Крылья Советов" (2:1) Романа Галимова.
Фото: РФС
По информации источника, Галимов прошел проверку полиграфом, которая определит будущее судьи. Если она была пройдена успешно, то арбитр может рассчитывать на возвращение к работе в будущем. Если же Галимов провалил проверку полиграфом, то его дело может быть передано в правоохранительные органы.

Работа Галимова, который до этого сезона провел несколько лет не работал в РПЛ из-за отстранения, на матче "Пари НН" - "Крылья Советов" вызвала громкий скандал. Генеральный директор самарцев заявлял о планах уйти в отставку в знак протеста против судейства. РФС признал, что Галимов допустил три ключевые ошибки в пользу "Пари НН".

Источник: "РБ Спорт"


Галимов Нижний Новгород Крылья Советов
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