- Мы должны в следующем году бороться с "Зенитом" за титул. Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель, - передает слова Бальде Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" в текущем сезоне за четыре тура до финиша завоевал чемпионский титул Российской премьер-лиги, выиграв его в пятый раз подряд. Московский "Спартак" с 53 очками в 28 матчах занимает в турнирной таблице третье место, отставая от сине-бело-голубых на 13 очков. На второй позиции находится ЦСКА, в активе которого 54 очка.
Бальде: мы должны в следующем году бороться с "Зенитом" за титул. Уверен, "Спартак" сможет, это реальная цель
Нападающий "Спартака" Кейта Бальде рассказал о целях красно-белых в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"