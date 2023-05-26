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Экс-игрок "Зенита" Кришито: хочу быть тренером

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Бывший футболист "Зенита" из Италии Доменико Кришито рассказал о своих планах на будущее.
Фото: ФК "Зенит"
- Время в "Зените"? Оно было действительно хорошим. Очень люблю Санкт?Петербург, болельщиков "Зенита" и никогда не забуду, как они прощались со мной и провожали на стадионе. Чем планирую заниматься дальше? Хочу быть тренером. Начну с академии, но я мечтаю стать профессиональным тренером, - приводит слова Кришито "Матч ТВ".

Итальянский крайний защитник Доменико Кришито представлял цвета Зенита с 2012 по 2018 годы. Итальянец провел в сине-бело-голубой майке 224 поединка. За этот отрезок он сумел забить 20 голов и оформить 29 голевых пасов. Вместе с невским коллективом Доменико поднимал над головой 2 чемпионских титула в РПЛ. Наибольшее количество игр Кришито провел в составе итальянского Дженоа. За клуб защитник сыграл 291 встречу, в которых забил 31 гол и оформил 13 ассистов. В этом сезоне Кришито помог своей команде вернуть в элитный дивизион Италии. А после чего объявил, что повесит бутсы на гвоздь. Отметим, что в активе Доменико 26 игр за сборную Италии. В декабре Кришито исполнится 37 лет.


Кришито Зенит Дженоа
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