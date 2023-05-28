- Продолжу ли играть в следующем сезоне за "Сочи"? Да, у меня контракт подписан на два года. Готов ли играть до 40 лет? Посмотрим. Но вообще — дай бог! – приводит комментарий Нобоа "Матч ТВ".
Кристиан Нобоа радует российских болельщиков своей игрой с 2007 года. Именно тогда казанский "Рубин" выкупил его контракт у "Эмелека". Помимо казанцев, Кристиан в России представлял цвета "Динамо", "Ростова" и "Зенита". С 2019 года он играет в составе "Сочи". В этом сезоне Нобоа провел в майке южного коллектива 27 игр. В них он сумел отправить в ворота соперников 11 голов и записать в свой активе 2 ассиста. Минувшей зимой эквадорец пролонгировал трудовое соглашение с "Сочи". 9 апреля Нобоа исполнилось 38 лет. В 30-м туре "Сочи" сыграет с "Уралом" Виктора Гончаренко.
Нобоа: дай бог, буду играть до 40 лет!
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о своем будущем в профессиональном футболе.
Фото: ФК "Сочи"