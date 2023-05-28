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"Евро-Футбол": защитник "Сочи" Макарчук склоняется к переходу в ЦСКА

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Российский футболист "Сочи" Артем Макарчук может летом перебраться в ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"
По сведениям СМИ, на 27-летнего российского защитника "Сочи" Артема Макарчука претендуют "Краснодар" и ЦСКА. Сам футболист хотел бы перейти именно в столичный клуб. Важным преимуществом армейцев является тот факт, что тренером красно-синих является Владимир Федотов, ранее работавший с игроком в "Сочи".

Артем Макарчук представляет цвета Сочи с зимы 2022 года. В том сезоне футболист провел в майке южного коллектива 34 игры. В них он сумел забить 1 гол и оформить 5 голевых пасов. Трудовое соглашение россиянина с барсами рассчитано до лета 2024 года. В активе Макарчука 3 поединка за сборную России.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Макарчук Сочи ЦСКА Краснодар
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