По сведениям СМИ, на 27-летнего российского защитника "Сочи" Артема Макарчука претендуют "Краснодар" и ЦСКА. Сам футболист хотел бы перейти именно в столичный клуб. Важным преимуществом армейцев является тот факт, что тренером красно-синих является Владимир Федотов, ранее работавший с игроком в "Сочи".
Артем Макарчук представляет цвета Сочи с зимы 2022 года. В том сезоне футболист провел в майке южного коллектива 34 игры. В них он сумел забить 1 гол и оформить 5 голевых пасов. Трудовое соглашение россиянина с барсами рассчитано до лета 2024 года. В активе Макарчука 3 поединка за сборную России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Евро-Футбол": защитник "Сочи" Макарчук склоняется к переходу в ЦСКА
Российский футболист "Сочи" Артем Макарчук может летом перебраться в ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"