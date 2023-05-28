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Смолов: судьи в РПЛ будут работать лучше, если не визжать и не вызывать их на полиграф

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Российский футболист "Динамо" Федор Смолов поделился своей точкой зрения на судейство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Есть ощущение, что судейство ухудшилось. Очень много пауз, рваный ритм, игру прерывают на пустом месте. Судьи в РПЛ будут работать лучше, если снизить градус давления, не визжать и не вызывать их на полиграф. В Европе на VAR уходит 10 секунд, а у нас на каждом угловом, - приводит мнение Смолова "Чемпионат".

Российский центрфорвард Федор Смолов в этом сезоне провел в бело-голубой майке 31 встречу во всех турнирах. За этот отрезок россиянин сумел забить 12 голов. Также в активе форварда 6 голевых пасов. Игрок тратит на гол в среднем 175 минут игрового времени. Сегодня в поединке против "Локомотива" (2:4) Федор также отметился забитым мячом с 11-метрового. Но это не помогло бело-голубым. "Динамо" за 1 тур до конца РПЛ располагается на 7-й строчке, имея в своем активе 45 очков. В последнем туре столичный коллектив рискует опуститься на 8-е место, если в гостях проиграет "Оренбургу". Примечательно, что в игре с железнодорожниками Смолов получил желтую карточку за симуляцию.


Смолов Динамо
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