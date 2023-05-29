- Лучший игрок - Малком. Он лучше всех провел чемпионат, много забил и имел большое влияние на игру команды, - передает слова Бушманова Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" набрал 67 очков в 29 сыгранных матчах Российской премьер-лиги и за 4 тура до финиша завоевал чемпионский титул. 26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" с российским паспортом Малком сыграл за клуб в 33 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и выполнил 9 результативных передач. 27 матчей, 23 гола и 9 ассистов Малкома состоялись в РПЛ.
Бушманов: лучший игрок РПЛ - Малком
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов ответил на вопрос о лучшем игроке текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"