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Бушманов: лучший игрок РПЛ - Малком

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Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов ответил на вопрос о лучшем игроке текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Лучший игрок - Малком. Он лучше всех провел чемпионат, много забил и имел большое влияние на игру команды, - передает слова Бушманова Metaratings.ru.

Петербургский "Зенит" набрал 67 очков в 29 сыгранных матчах Российской премьер-лиги и за 4 тура до финиша завоевал чемпионский титул. 26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" с российским паспортом Малком сыграл за клуб в 33 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и выполнил 9 результативных передач. 27 матчей, 23 гола и 9 ассистов Малкома состоялись в РПЛ.


Зенит Малком Бушманов
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