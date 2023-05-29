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Полузащитник "Химок" Котев: РПЛ — один из сильнейших чемпионатов в Европе

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Опорный полузащитник подмосковных "Химок" Лачезар Котев ответил на вопрос о текущем уровне чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости
– РПЛ — один из сильнейших чемпионатов в Европе. То, что ушли многие легионеры, сути не меняет. Эта лига остается довольно впечатляющей, — передает слова Котева Sport24.

25-летний Лачезар Котев перешел в стан подмосковных "Химок" в феврале текущего года. За его трансфер из клуба "Арда" было заплачено 250 тысяч евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги болгарский футболист принял участие в одном матче. Результативными действиями Котев не отметился. Отметим, что вместе с "Химками" Лачезар досрочно вылетел в Первую лигу.


Химки
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