– РПЛ — один из сильнейших чемпионатов в Европе. То, что ушли многие легионеры, сути не меняет. Эта лига остается довольно впечатляющей, — передает слова Котева Sport24.
25-летний Лачезар Котев перешел в стан подмосковных "Химок" в феврале текущего года. За его трансфер из клуба "Арда" было заплачено 250 тысяч евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги болгарский футболист принял участие в одном матче. Результативными действиями Котев не отметился. Отметим, что вместе с "Химками" Лачезар досрочно вылетел в Первую лигу.
Полузащитник "Химок" Котев: РПЛ — один из сильнейших чемпионатов в Европе
Опорный полузащитник подмосковных "Химок" Лачезар Котев ответил на вопрос о текущем уровне чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости