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Лучший бомбардир "Краснодара" Кордоба успеет восстановиться к Суперфиналу Кубка России с ЦСКА

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Форвард "Краснодара" Джон Кордоба успеет восстановиться от повреждения и поможет своей команде в Суперфинале Кубка страны против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает источник, 30-летний колумбиец приступил к тренировкам в общей группе с командой и подойдет во всеоружии к главному матчу "быков" в сезоне. Суперфинал Кубка России запланирован на 11 июня в "Лужниках". Нападающий травмировался по ходу первого тайма домашней встречи 28-го тура чемпионата страны с "Ростовом" и был заменен. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Джон Кордоба является лучшим бомбардиром "Краснодара" в текущем сезоне. На счету колумбийского нападающего 13 голов при 8-ми ассистах. За тур до финиша сезона в РПЛ команда Владимира Ивича идет на шестом месте в таблице, имея в активе 47 очков. Отставание от замыкающего топ-5 "Ахмата" насчитывает 2 балла. В заключительном туре соперники выяснят обладателя итогового пятого места в очной дуэли в Грозном.

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар ЦСКА Кордоба Кубок России
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Лучший бомбардир "Краснодара" Кордоба успеет восстановиться к Суперфиналу Кубка России с ЦСКА
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