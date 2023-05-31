- Думаю ли, что в 28 лет могу повторить карьеру Михаила Кержакова? Я бы хотел, чтобы у меня это получилось, потому что Михаил достиг многого. Не так часто бывает, что ты как Акинфеев или Малафеев зашел в команду и играешь на протяжении многих лет. Более реальная дорожка — путь Кержакова. Это очень большой труд, - приводит комментарий Васютина "Матч Премьер".
Российский голкипер Александр Васютин - выпускник академии "Зенита". В рамке ворот своей родной команды россиянин сыграл всего 6 игр во всех турнирах, пропустив в них 6 голов. В активе Александра 1 матч на без пропущенных мячей. Минувшей зимой Васютин вернулся в "Зенит" из шведского "Юргордена". Этой весной голкипер сыграл 3 встречи за невский коллектив. Примечательно, что 2 игры он провел уже после завоевания чемпионского титула. Его конкурент по позиции Михаил Кержаков - основный страж ворот петербуржской команды. Михаил поучаствовал в 27 поединках во всех турнирах, в которых пропустил всего 17 голов, 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. В марте Васютину исполнилось 28 лет. Кержаков отпраздновал свое 36-летие в январе.
Васютин: повторить карьеру Михаила Кержакова? Я бы хотел, чтобы у меня это получилось
Голкипер "Зенита" Александр Васютин высказался по поводу своего карьерного пути в петербуржском клубе.
Фото: ФК "Зенит"