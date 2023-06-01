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Чалов: в случае победы в Кубке России и 2 места в РПЛ сезон для ЦСКА можно будет назвать не успешным, но качественным

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Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, в каком случае сезон для команды будет удачным.
Фото: РИА Новости
"Можно ли будет назвать сезон для ЦСКА успешным в случае победы в Кубке России и второго места в РПЛ? Не прямо успешным. Так можно было бы сказать, если бы первое место было в обоих турнирах. Но качественным его можно будет назвать", - приводит слова Чалова Sport24.

После 29 сыгранных туров ЦСКА расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче текущего розыгрыша чемпионата России "армейцы" разыграют медали с "Ростовом". В таблице клубы разделяют всего два очка. Поединок состоится 3-го июня на домашнем поле ЦСКА в Москве. Также коллектив Владимира Федотова примет участие в Суперфинале Кубка России, где сразится за трофей с "Краснодаром".


Чалов ЦСКА
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