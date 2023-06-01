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Милоевич: я не получал предложения от московского "Динамо"

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Главный тренер "Црвены Звезды" Милош Милоевич отреагировал на информацию о том, что он может стать новым наставником московского "Динамо".
Фото: Getty Images
– Я не получал предложений из России. Честно, я ничего об этом не знаю, я сейчас нахожусь в Швеции, со мной никто не связывался, — цитирует Милоевича "РБ Спорт".

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Милош Милоевич близок к назначению в столичное "Динамо". Однако вскоре данное известие было опровергнуто изданием Sportbladet, которое анонсировало переход наставника "Црвены Звезды" в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ.

Московское "Динамо" в настоящий момент времени находится без постоянного главного тренера – в прошлом месяце столичные уволили Славишу Йокановича с данного поста. Временно заменять Йокаровича назначили Павла Алпатова. Пока неизвестно, кто возглавил бело-голубых после завершения текущего сезона Российской Премьер-Лиги.


Динамо Црвена Звезда
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