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Джикия: Ананидзе – самый техничный футболист, которого видел. И это не потому что он мой друг

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Центральный защитник столичного "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопрос о том, кто был самым техничным футболистом, с которым ему доводилось выступать в составе одной команды.
Фото: "Чемпионат"
– Джано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением. Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я, – передает слова Джикии "Матч ТВ".

30-летний Джано Ананидзе является воспитанником московского "Спартака". Грузинский футболист находился в системе красно-белых в период с 2007 по 2019 года. В составе столичный команды атакующий полузащитник становился обладателем золотых медалей Российской Премьер-Лиги и победителем Суперкубка страны.

В начале прошлого года Джано Ананидзе перешел в "Динамо Батуми". Но уже в апреле 2022 года грузинский футболист принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Как признавался сам полузащитник, он так рано повесил бутсы на гвоздь из-за "бесконечных травм".


Спартак Джикия Ананидзе
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