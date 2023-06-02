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Марин – о своем будущем: я на 100 процентов связан с "Оренбургом". Никуда не уйду

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Коста-риканский полузащитник "Оренбурга" Джимми Марин ответил на вопрос о своем будущем в российской команде.
Фото: ФК "Оренбург"
– Вся моя голова занята исключительно "Оренбургом". Я на 100 процентов связан с этим клубом и никуда не собираюсь уходить. Не рассматриваю и не думаю ни о каких других предложениях и клубах. Моя семья теперь тоже со мной в России и Оренбурге, и мы никуда не собираемся уезжать. Мы счастливы здесь, – передает слова Марина Sport24.

25-летний Джимми Марин стал игроком "Оренбурга" в июле 2022 года. Российский клуб приобрел вингера у клуба "Саприсса" за 490 тысяч евро. "Оренбург" заключил соглашение с коста-риканским футболистом до лета 2024 года. При этом ранее в СМИ появлялись слухи о том, что латиноамериканец может сменить клубную прописку и оказаться в более статусной команде Российской Премьер-Лиги в предстоящее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу Джимми Марин принял участие в 24-х матчах в составе "Оренбурга". Полузащитник сумел записать на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи.


Оренбург Марин
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