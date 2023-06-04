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Галактионов: все сборы "Локомотива" пройдут в Баковке. В текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным

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Главный тренер столичного "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, где пройдут летние сборы "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
- Все сборы пройдут в Подмосковье, в Баковке. Расписание контрольных матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учетом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным. Там, где мы раньше всегда проводили сборы, сейчас очень жарко. Нецелесообразно. Поэтому проводим их здесь.

Московский "Локомотив" набрал 45 очков в 30 сыгранных турах российской Премьер-лиги и завершил сезон 2022/2023 на восьмой строчке. В последнем матче этого сезона "железнодорожники" обыграли в родных стенах "Торпедо" со счетом 3:1.

После двухнедельного отпуска, "красно-зеленым" предстоит пройти медкомиссию, назначенную на 18 июня. На следующий день стартует тренировочный сбор столичной команды. Отметим, что игрокам, вызванным в свои национальные сборные, будут предоставлены дополнительыне дни отдыха.

Источник: пресс-служба "Локомотива"


Локомотив Галактионов
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