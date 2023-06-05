– Есть ли мечта вернуться в "Спартак"? Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать, – приводит слова Черчесова "СЭ".
59-летний специалист вот уже полтора года возглавляет будапештский "Ференцварош", который второй сезон подряд привел к чемпионскому титулу в Венгрии. Более того, этой весной "фради" под руководством Черчесова оформили "золотой дубль", выиграв и "золото" национального первенства, и Кубок страны. В Лиге Европы "Ференцварош" дошел до 1/8 финала, при этом выйдя в плей-офф с первого места в группе. Позади себя в квартете команда Черчесова оставила такие клубы, как "Монако", "Црвена Звезда" и "Трабзонспор".
Черчесов – о возможном возвращении в "Спартак": я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов философски ответил на вопрос о возможном возвращении в московский "Спартак".
Фото: ФК "Ференцварош"