- "Спартак" — это команда, которая всегда должна биться за чемпионство. Мы заняли третье место... Да, это медали, но надо стараться по максимуму, - приводит комментарий Литвинова "Чемпионат".
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов, играющий на позиции опорного хавбека, стал одним из главных открытий завершившегося сезона РПЛ. Он по праву попал в символическую сборную лучших игроков. В этом сезоне Руслан провел в майке "Спартака" 34 поединка во всех соревнованиях. Выпускник академии столичного клуба сумел три раза поразить ворота соперников красно-белого коллектива. Также в активе игрока 4 ассиста. В августе Литвинову исполнится 22 года
"Спартак" по итогам 30 туров заработал бронзовые медали чемпионата, финишировав на 3-й позиции. Отставание от ЦСКА, который забрал серебро, составило 4 турнирных балла. Золотые медали РПЛ привычно завоевал "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Руслан Литвинов: "Спартак" всегда должен биться за чемпионство
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался об итогах завершившегося сезона.
Фото: "Чемпионат"