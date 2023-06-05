- Мне нравится работа Семака. Как она может не нравится? Он стал чемпионом 5 раз подряд, - приводит комментарий Романцева "СЭ".
Российский тренер Сергей Семак сумел привести "Зенит" к золотым медалям в пятом сезона подряд. До Сергея такого результата с невским коллективом добиться никто не смог. Он единолично привел петербуржцев ко второй звезде на эмблеме. В этом сезоне "Зенит" набрал 70 очков по итогам 30 туров, обогнав ЦСКА, который финишировал на 2-й строчке, на 12 турнирных баллов. Петербуржцы снова выиграли чемпионский титул досрочно. Это случилось в 26-м туре в игре со "Спартаком" (3:2). Примечательно, что рекорд принадлежит "Спартаку" Олега Романцева. Москвичи выиграли 6 чемпионских титулов подряд.
Романцев: как может не нравиться работа Семака в "Зените"? Он стал чемпионом 5 раз подряд
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев высказался по поводу работы Сергея Семака в "Зените".
Фото: "СЭ"