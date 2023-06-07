Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
15:00
ФакелНе начат
Родина
18:00
Нижний НовгородНе начат

Защитник "Сочи" Дркушич: тяжело, когда так часто меняются тренеры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич назвал причины неудачного для команды сезона.
Фото: ФК "Сочи"
- Думаю, в следующем сезоне мы будем лучше. Конечно, тяжело, когда так часто меняются тренеры. Каждый из них ожидал, что мы будем показывать разный футбол. Футболистам нужно было привыкать. Это не всегда легко. Да, но каждый из них что-то нам дал. Грустно, что двое из них уходили. Это одна из причин, почему у нас не удался сезон. Но не ключевая. Иногда нам просто не везло.

"Сочи" начинал сезон 2022/2023 российской Премьер-лиги с Вадимом Гараниным на посту главного тренера. Специалист был уволен после 17 туров, оставив команду на девятой строчке в турнирной таблице. Гаранина сменил Курбан Бердыев, который руководил командой всего в пяти матчах чемпионата России. После ухода Бердыева исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Хохлов.

"Сочи" финишировал по итогам сезона на 10 месте в РПЛ. Напомним, в прошлом сезоне сочинцы стали вице-чемпионами страны.

Источник: "РБ Спорт"


Дркушич Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Талалаев: я остаюсь в "Химках". Главная задача на следующий сезон - вернуться в РПЛ!
Голкипер "Родины" Сангаре: не жалею, что ушел из "Динамо" - может, скоро на одном уровне играть будем
Карпин: осенью сборная России соберется, уверен на 99,9%. Будут какие-то соперники 3
Гогниев: будут предложения - рассмотрю. После неудачи с "Химками" в РПЛ, наверное, боятся пока, переживают
Защитник "Торпедо" Евдокимов покидает клуб по истечении контракта
Смолов: сыграю ли я хоть еще один матч за сборную России? Нет. Я с этой идеей простился 8
Защитник "Урала" Мамин продлил контракт с клубом
Защитник "Сочи" Дркушич: тяжело, когда так часто меняются тренеры
Сперцян: для воспитанников "Краснодара" Суперфинал Кубка России особенный. Очень хотим войти в историю родной команды 3
Официально: Гасперини останется главным тренером "Аталанты"
Агент Лунева: в первую очередь рассматриваем Европу. Из РПЛ на нас никто не выходил 2
Орлов - о Сафонове: раньше кто-то говорил, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так 1
Защитник "Сочи" Дркушич вызван в сборную Словении
Ташуев: в этом сезоне "Ахмат" добился одного из двух лучших результатов в истории клуба. Но мы могли и лучше
Спортивный директор "Рубина": у Дзагоева и Иванова есть желание остаться. Мы пока думаем