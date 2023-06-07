- Думаю, в следующем сезоне мы будем лучше. Конечно, тяжело, когда так часто меняются тренеры. Каждый из них ожидал, что мы будем показывать разный футбол. Футболистам нужно было привыкать. Это не всегда легко. Да, но каждый из них что-то нам дал. Грустно, что двое из них уходили. Это одна из причин, почему у нас не удался сезон. Но не ключевая. Иногда нам просто не везло.
"Сочи" начинал сезон 2022/2023 российской Премьер-лиги с Вадимом Гараниным на посту главного тренера. Специалист был уволен после 17 туров, оставив команду на девятой строчке в турнирной таблице. Гаранина сменил Курбан Бердыев, который руководил командой всего в пяти матчах чемпионата России. После ухода Бердыева исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Хохлов.
"Сочи" финишировал по итогам сезона на 10 месте в РПЛ. Напомним, в прошлом сезоне сочинцы стали вице-чемпионами страны.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Сочи" Дркушич: тяжело, когда так часто меняются тренеры
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Фото: ФК "Сочи"