– "Локомотив" преобразился с приходом Галактионова и Дзюбы. Если бы Дзюба не пришел в "Локо", не знаю, на каком бы месте закончил клуб. Дело даже не в забитых мячах. Да, хорошо, что он забил. Дело в том, что он — настоящий лидер команды: и на поле, и в раздевалке. У Дзюбы есть такое. Это видно сразу, — передает слова Черевченко Sport24.
Нападающий Артем Дзюба присоединился к столичному "Локомотиву" в феврале 2023 года. В рамках минувшего отечественного первенства 34-летний форвард отметился 8-ю голами и 5-ю результативными передачами, сыграв при этом лишь в 11-ти матчах. Перед завершением сезона "железнодорожники" переподписали российского футболиста. Они дали Дзюбе контракт до 2024 года (с возможностью продления на год).
По итогам сезона 2022-2023 московский "Локомотив" набрал 45 баллов. Благодаря данному показателю "железнодорожники" сумели занять 8-е место в турнирной таблице. Примечательно, что до прихода Артема Дзюбы "Локомотив" имел в активе 13 очков и пребывал на 14-й строчке в РПЛ.
Черевченко: если бы не Дзюба, не знаю, на каком месте закончил бы "Локомотив"
Экс-наставник московского "Локомотива" Игорь Черевченко оценил влияние нападающего Артема Дзюбы на игру "железнодорожников" во второй половине прошедшего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"