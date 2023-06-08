– По игре в этом сезоне мне очень понравился "Ростов". Против них на выезде было очень сложно. Вообще не давали голову поднять, прессинговали, у них видна тренерская рука, коллектив, дисциплина. От "Спартака" ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил, – передает слова Чистякова "Чемпионат".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги золотые медали вновь завоевали футболисты петербургского "Зенита". Клуб с берегов Невы выиграл чемпионский титул в 5-й раз подряд. Серебряные медали достались московскому ЦСКА. Бронза осталась за еще одной столичной командой – "Спартаком". "Ростов", в свою очередь, стал 4-м, не завоевав медали.
29-летний защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков в прошедшем розыгрыше чемпионата России принял участие в 15-ти матчах. Ему не удалось отметиться результативными действиями.
Чистяков: "Зенит" ждал большей конкуренции от "Спартака". Но он ее не увидел
Центральный защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции с другими клубами Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.
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