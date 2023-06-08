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Путин – о легионерах в российском футболе: это неплохо, но все хорошо в меру

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Президент РФ Владимир Путин ответил на слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который заявил о том, что в региональной команде должны выступать только местные игроки.
Фото: РИА Новости
– Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто, — цитирует Путина ТАСС.

В настоящий момент времени в Российской Премьер-Лиге действует следующий лимит на легионеров: в заявку каждой команды на сезон не могут включать более 13-ти иностранных игроков, но одновременно в определенном матче можно использовать максимум 8 подобных футболистов. Отметим, что данный лимит был введен в мае 2022 года. Что касается Первой лиги, то в ней разрешено заявлять по 4 легионера на сезон.


Путин
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