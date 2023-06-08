– Мы пока не получили никаких конкретных предложений от "Спартака". Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой, — цитирует Витали Sport24.
Ранее в прессе появилась информация о том, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно хочет усилить линию своего нападения. По слухам, руководители красно-белых включили в шорт-лист на предстоящее межсезонье форварда французского "Труа" Мама Бальде. При этом уточняется, что сам бисау?гвинеец готов рассмотреть вариант с переездом в Российскую Премьер-Лигу.
В прошедшем сезоне 27-летний Мама Бальде принял участие в 35-ти матчах, в которых ему удалось отметиться 16-ю баллами за результативность (12 голов и 4 ассиста). Действующее соглашение нападающего с французским "Труа" рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Спортивный директор "Труа": со стороны "Спартака" действительно большой интерес к Бальде
Франсуа Витали, спортивный директор французского "Труа", прокомментировал слухи о том, что московский "Спартак" хочет подписать форварда его команды Мама Бальде.
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