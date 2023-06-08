– Надо знать, чего хочет сам Сперцян — поиграть еще в "Краснодаре" или уехать в европейскую команду. "Аякс" — интересный вариант для Эдуарда. Перейти в один из топ-5 чемпионатов сейчас ему будет тяжело. Еще многое зависит от тренера "Аякса". Если сам тренер заинтересован в нем, это один момент. Пример — Хвича. Спаллетти лично хотел его. Сперцян — интересный футболист. Конечно, он может пригодиться любой команде, но все зависит от уровня, – передает слова Деменко "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вошел в сферу интересов амстердамского "Аякса". Сообщалось, что нидерландский клуб хочет приобрести армянского игрока в летнее межсезонье. При этом официальных запросов в стан "быков" еще не приходило.
23-летний Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Он стал полноценным игроком первой команды в июле 2021 года. Текущее соглашение атакующего хавбека с "быками" рассчитано до лета 2026 года.
В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу Эдуард Сперцян принял участие в 28-ми матчах. Ему удалось записать на свой счет 10 забитых мячей и 12 результативных передач. Отметим, что армянин был признан лучшим полузащитником РПЛ сезона 2022-2023 и выиграл гонку ассистентов в этом турнире.
Деменко: "Аякс" — интересный вариант для Сперцяна. Перейти в один из топ-5 чемпионатов будет тяжело
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал слухи о том, что полузащитник "быков" Эдуард Сперцян может перейти в амстердамский "Аякс" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"