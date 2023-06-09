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Федотов: ЦСКА крайне необходимо усиление для удлинения скамейки

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу работы клуба в летнее трансферное.
Фото: Sport24
- Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак. Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки, - приводит комментарий Федотова "СЭ".

ЦСКА завершил минувший сезон на 2-й строчке, выиграв серебро национального первенства. Прошедший сезон стал первым для Владимира Федотова у руля московского коллектива. Примечательно, что серебряные награды Владимир завоевывает второй год подряд. Ранее он привел ко 2-му месту "Сочи". Летом прошлого года стан ЦСКА пополнили чилийский и сербский хавбеки Виктор Мендес и Саша Зделар, а также два бразильских защитника Виллиан Роша и Мойзес. Минувшей зимой армейцы приобрели россиянина Илью Агапова, играющего на позиции центрального защитника. СМИ все чаще сообщают о том, что ЦСКА хотел бы видеть в своей команде универсального футболиста "Зенита" Алексея Сутормина. Зенитовец и Федотов вместе работали в "Оренбурге".


Федотов ЦСКА
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