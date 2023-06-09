Сексолог Мальцева – о видео Дзюбы: Артема где-то обидели, занизили. Показывает всему миру, что он – великолепный самец

– В спорт приходят люди, которые хотя всем доказать, что они лучшие и достойны любви. Чаще всего они хотят доказать папе или маме. А секстинг или эксгибиционизм – самоутверждение того, что я хорош, сексуален и красивый. Когда происходят какие-то неудачи в спорте, появляется другой "самец", который показывает лучший результат, чем ты. Секстинг, сексуальная переписка – доказательство самому себе, что я самый лучший, я самец. "Смотри как у меня тут красиво и здорово!" – основной посыл таких переписок.
Дзюба сам по себе альфа-самец. С ним может это происходить, если его где-то задели или обидели. Его где-то занизили, обесценили, задели или обидели, а он через такие видео подчеркивает свою мужественность и значимость. Поэтому и сливаются видео, есть желание показать всему миру, а не только одному адресату. Он хочет показать, что он великолепный самец в расцвете сил, – приводит слова Мальцевой Sport24.
Сегодня в Интернете вновь широкое распространение получили видео интимного содержания с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы. Напомним, что в 2020 году экс-форвард "Зенита" столкнулся с аналогичной ситуацией. Тот скандал привел к тому, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отказался вызывать 34-летнего нападающего в расположение сборной России, а наставник "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу статуса капитана в выездном матче с "Краснодаром", в котором Артем стал автором победного мяча.
Отметим, что на этот раз Дзюба оперативно прокомментировал появившиеся видео. Он признался, что в последние дни столкнулся с шантажом и вымогательством денег ради того, чтобы эти видео не появлялись в сети. Однако Дзюба отказался идти на поводу у злоумышленников.
В 11 матчах чемпионата России за "Локомотив" с февраля по июнь Дзюба записал на свой счет восемь голов и сделал 5 результативных пасов, включая ассистентский хет-трик с "Оренбургом". В конце мая "Локомотив" объявил о продлении сотрудничества с 34-летним форвардом еще как минимум на сезон. Как сообщают разные источники, ежемесячная заработная плата форварда красно-зеленых по новому трудовому договору составит порядка 10 млн рублей. По итогам вручения наград "Премии РПЛ" Дзюба стал победителем в номинации "самый медийный игрок РПЛ сезона-2022/23".
"Локомотив" с приходом Дзюбы преобразился на весеннем отрезке сезона и взлетел из зоны "стыков" на итоговое восьмое место в таблице чемпионата России. Помимо Дзюбы, состав "железнодорожников" во время зимней паузы пополнил ряд новичков, включая Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Оба талантливых нападающих перебрались на "РЖД Арену" из самарских "Крыльев Советов".
Сексолог Мальцева – о видео Дзюбы: Артема где-то обидели, занизили. Показывает всему миру, что он – великолепный самец
Сексолог Тамара Мальцева проанализировала свежие интимные видео с участием форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, появившиеся в сети.
Фото: ФК "Локомотив"