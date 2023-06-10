- Суперфинал Кубка России представляется очень интересным, с интенсивной игрой. Понятно, что это последний матч сезона, и никто беречь силы не будет - команды полностью отдадутся игре. Думаю, что увидим в этой встрече много мячей. Хочется посмотреть красивый футбол.
- Как считаете, кто выиграет Кубок России?
- Думаю, что ЦСКА должен выигрывать. Но слово "должен", наверное, к футболу все-таки неприменимо. Потому что он непредсказуем, и любая команда может обыграть фаворита. Конечно, по всем параметрам шансы у ЦСКА больше, но это кубковый финал, и здесь невозможно предсказывать.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Булыкин: по всем параметрам шансы у ЦСКА больше, чем у "Краснодара", но это финал, и здесь невозможно предсказывать
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу суперфинала Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости