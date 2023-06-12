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Колосков – о судействе финала: Безбородов слишком вольно трактовал силовую борьбу и пропустил несколько серьезных фолов

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу питерского арбитра Владислава Безбородова в Суперфинале Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1, 5:6 по пен.).
Фото: РФС
– Судья ничего не испортил, судил финал нормально. За исключением того, что слишком вольно трактовал так называемую силовую борьбу, пропустил несколько серьезных фолов. Но, слава богу, не было никаких травм. Да, в целом, справился с судейством, – приводит слова Колоскова Sport24.

11 июня ЦСКА в серии пенальти праздновал успех над "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пен.) в Суперфинале Кубка России и завоевал свой первый трофей за последние 10 лет. Это 13-й по счету национальный кубок СССР/России для "армейского" клуба.

После поражения футболисты южан Эдуард Сперцян и Олакунле Оласегун жестко раскритиковали судейство бригады Безбородова и даже обвинили его в предвзятости. Судейский эксперт Игорь Федотов встал на сторону арбитра в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота "быков", а во втором тайме констатировал грубую ошибку в пользу "Краснодара".


ЦСКА Краснодар Колосков Безбородов Кубок России
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