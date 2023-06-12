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Карпин: ничего нормального с нашим судейством не происходит

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Главный тренер "Ростова" и национальной сборной Валерий Карпин высказался на тему судейства матчей чемпионата и Кубка России в сезоне-2022/23.
Фото: ФК "Ростов"
– Про судейство не хочу [говорить]. Я уже в отпуске – не хочу заводиться. Скажу одну фразу – ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов 10. И все равно мы ни к чему не придем, – приводит слова Карпина Sport24.

По итогам завершившегося чемпионата "Ростов" занял четвертое место, набрав 53 очка и отстав на 1 турнирный балл от ставшего третьим "Спартака". При этом команда Валерия Карпина вплоть до последнего тура претендовала на попадание в призеры. Еще за 5 туров до окончания сезона желто-синие располагались на второй позиции в таблице РПЛ. Однако четыре поражения в пяти заключительных встречах оставили "Ростов" за пределами топ-3.


Ростов Карпин Сборная России
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