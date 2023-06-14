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Metaratings: воспитанник "Краснодара" Литвинов стал игроком "Сочи"

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Российский центральный защитник Вячеслав Литвинов, который выступал за "Краснодар" в сезоне 2022-2023, сменил клубную прописку и стал футболистом "Сочи".
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, "Сочи" оформил трансфер футболиста "Краснодара" Вячеслава Литвинова. С нового сезона он будет выступать за южан. При этом условия сделки не раскрываются.

22-летний Вячеслав Литвинов является воспитанником "Краснодара". За основную команду "быков" он выступал с марта 2022 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу защитник принял участие в 18-ти матчах и не отметился баллами за результативность. В Кубке страны Литвинов сыграл в 8-ми встречах и забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Вячеслава в 1,2 миллиона евро.

Источник: Metaratings


Литвинов Краснодар Сочи Трансферы
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