Как сообщает источник, "Сочи" оформил трансфер футболиста "Краснодара" Вячеслава Литвинова. С нового сезона он будет выступать за южан. При этом условия сделки не раскрываются.
22-летний Вячеслав Литвинов является воспитанником "Краснодара". За основную команду "быков" он выступал с марта 2022 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу защитник принял участие в 18-ти матчах и не отметился баллами за результативность. В Кубке страны Литвинов сыграл в 8-ми встречах и забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Вячеслава в 1,2 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: воспитанник "Краснодара" Литвинов стал игроком "Сочи"
Российский центральный защитник Вячеслав Литвинов, который выступал за "Краснодар" в сезоне 2022-2023, сменил клубную прописку и стал футболистом "Сочи".
Фото: ФК "Краснодар"