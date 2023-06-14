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Мойзес: если я уйду из ЦСКА, то все равно считаю, что выполнил свою задачу. Я вошел в историю клуба

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Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
28-летний уроженец Сан-Паулу завершал минувший сезон в "армейском" клубе на правах аренды из бразильского "Интернасьонала". Арендное соглашение истекает в конце текущего месяца. У ЦСКА предусмотрена опция выкупа контракта Мойзеса.

– Остаюсь ли я в ЦСКА? Спросите об этом у Романа Юрьевича Бабаева. Он лучше всех знает ответ на этот вопрос. Я стараюсь говорить только о подписанных вещах. Если случится так, что я уйду из ЦСКА, то все равно считаю, что выполнил свою задачу.

Клуб десять лет не мог выиграть Кубок России. Я вместе с одноклубниками сумел завоевать этот трофей. Значит, я вошел в историю ЦСКА. Можно сказать, что моя миссия выполнена, – приводит слова Мойзеса "Чемпионат".

Мойзес пополнил состав ЦСКА в начале августа прошлого года. В 12 матчах Кубка России на счету бразильца единственный гол и одна результативная передача. Защитник помог "армейцам" завоевать первый за 10 лет трофей, обыграв в Суперфинале "Краснодар" в серии пенальти. Кроме того, команда Владимира Федотова успешно выступила в чемпионате России, финишировав на втором месте в таблице РПЛ.


ЦСКА Интернасьонал Мойзес Кубок России
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