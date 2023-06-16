— Захарян? Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За "Динамо"? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Он хорош? Затрудняюсь ответить, честно. Мне сложно что-то прокомментировать, – передает слова Реднаппа "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что лондонский "Челси" заинтересован в подписании футболиста московского "Динамо" Арсена Захаряна. Более того, в прошлом году английский клуб пытался оформить трансфер российского полузащитника. Но довести дело до конца синие не сумели.
20-летний Арсен Захарян имеет действующий контракт с московским "Динамо" до лета 2024 года. При этом в первой команде бело-голубых он выступает с 2021 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян принял участие в 27-ми матчах и набрал 13 баллов за результативность (4 гола и 9 ассистов). Портал Transfermarkt оценивает стоимость Арсена в 15 миллионов евро.
Реднапп – на вопрос о трансфере Захаряна в "Челси": впервые слышу про этого игрока
Знаменитый британский футбольный тренер Гарри Реднапп ответил на вопрос о том, может ли полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян перейти в лондонский "Челси".
Фото: "Матч ТВ"