– Далеру нужно переходить в "Бешикташ". Он уже не первый год собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате. Кузяев много выиграл с "Зенитом". В РПЛ он всегда может вернуться, но в "Бешикташе" он может сыграть в еврокубках. Далер соответствует уровню этой турецкой команды. Наш чемпионат даже выше уровнем, чем турецкий. Тем более Кузяев играл в клубе, который сильнее "Бешикташа" однозначно. Далер там точно не затеряется, — цитирует Семшова "РБ Спорт".
Ранее в прессе появилась информация о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев входит в сферу интересов турецкого "Бешикташа". По слухам, стамбульцы уже начали переговоры с российским футболистом. Более того, сообщалось, что "Бешикташ" сегодня сделал официальное предложение Далеру.
В настоящий момент времени Далер Кузяев принадлежит петербургскому "Зениту". Действующее соглашение полузащитника сборной России с командой с берегов Невы рассчитано до 30 июня. Если Далер не продлит контракт с сине-бело-голубыми, то он может уйти из клуба в статусе свободного агента. Отметим, что за "Зенит" Кузяев выступает с 2017 года. В его составе он выиграл 8 трофеев.
Семшов: Кузяеву нужно переходить в "Бешикташ". В РПЛ он всегда может вернуться
Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов отреагировал на слухи о том, что полузащитником петербургского "Зенита" Далером Кузяевым интересуется турецкий "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"