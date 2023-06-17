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Агент: в ближайшие дни определимся с новым клубом Цаллагова, работа идет. Сравниваем предложения из России и за рубежом

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Джамал Акаев, представляющий интересы полузащитника Ибрагима Цаллагова, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: РИА Новости
"В ближайшие дни определимся с новой командой Цаллагова, работа идет. Мы сравниваем предложения из России и за рубежом, которые у нас есть. Есть детали, смотрим. Больше ничего не готов говорить пока", - цитирует агента Metaratings.ru.

Ибрагим Цаллагов, играющий на позиции опорного полузащитника, с лета 2019 года защищал цвета "Сочи". В июне игрок покинул команду по истечении срока контракта. В минувшем сезоне на счету 32-летнего хавбека 18 матчей, в которых футболист отличился одним забитым голом. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость российского игрока в один миллион евро.


Цаллагов Сочи
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