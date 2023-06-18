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"Рубин" отказался от подписания защитника "Сочи" Терехова

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Казанский "Рубин" не рассчитывает на подписание футболиста Сергея Терехова, который предыдущий сезон провел в составе "Сочи".
Фото: "Сочи"
Как сообщает источник, ссылаясь на слова спортивного директора "Рубина" Эдуарда Сафонова, футболист "Сочи" Сергей Терехов не перейдет в казанский клуб в летнее трансферное окно. Ранее в прессе появилась информация о том, что российский защитник отказался от продления контракта с южанами и собирается выйти на рынок свободных агентов. При этом основным претендентом на Терехова считался именно "Рубин".

32-летний Сергей Терехов является футболистом "Сочи" с 2021 года. Его действующее соглашение с южанами истекает 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского защитника в 1,50 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"


Сочи Терехов Рубин
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