– Когда я попал в "Пари НН", я поговорил с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артемом Горловым по поводу работы в команде. Обговорили условия, сроки.
Была ясность и понимание, что у меня контракт до 10 июня. Не знаю, почему раньше не объявили, и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу – помогу. Чем смог – помог! Конечно, можно было сыграть и больше.
Оставалась небольшая часть чемпионата. У меня было в планах перейти ненадолго. При подписании контракта могли дописать еще дополнительный год. Но у меня была инициатива все эти плюсы не ставить. Я сказал, что до июня и все. Все честно и справедливо, – приводит слова Глушакова "СЭ".
36-летний Глушаков заключил контракт с "Пари Нижний Новгород" до конца сезона в феврале. В составе поволжской команды экс-полузащитник "Спартака" провел 9 матчей, в которых записал на свой счет единственный гол. С 7 мая он ни разу не появился на поле в составе "Пари НН". Его команда заняла 13-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, оказавшись в зоне стыковых матчей.
Подопечные Сергея Юрана одержали разгромную победу на выезде над "Родиной" (3:0), однако в ответной встрече пропустили два безответных гола. Тем не менее, по сумме двух игр нижегородский коллектив сумел сохранить прописку в РПЛ в сезоне-2023/24.
После ухода из "Пари НН" Глушакова сватают в московскую "Родину" и подмосковные "Химки", где он начинал минувший сезон.
Глушаков – об уходе из "Пари НН": я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Была ясность, что контракт до 10 июня
Полузащитник Денис Глушаков объяснил свой уход из "Пари Нижний Новгород" по истечении контракта.
Фото: ФК "Пари НН"