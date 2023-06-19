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"Чемпионат": американские владельцы "Ромы" заблокировали потенциальный трансфер Сафонова из "Краснодара" из-за политики

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов мог перейти в итальянскую "Рому" этим летом.
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает источник, минувшей весной "волки" проявляли интерес к вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову и рассматривали его на предмет возможного усиления вратарской линии в летнее трансферное окно.

Тогда 24-летний голкипер "быков" демонстрировал надежную игру, которой и обратил на себя внимание клуба из Вечного города. Однако владельцы "Ромы" из США Фридкины запретили представителям клуба вступать в переговоры с российской стороной из-за сложившейся политической ситуации.

Источник: "Чемпионат"


Краснодар Рома Сафонов
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