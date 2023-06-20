- Почему затягивается переход Лички? Не знаю, затык не с нашей стороны. Лучше спросить это у "Динамо". У Лички есть опция выкупа, которую "Динамо" активировало. Дальше идет общение Марцела и клуба. Мы к этому отношения не имеем, - приводит комментарий Андреева "Sport24".
Руководство "Динамо" хочет видеть на посту наставника столичного коллектива чеха Марцела Личку, тренировавшего в завершившемся сезоне "Оренбург". Боссы столичного клуба готовы выкупить контракт Марцела за сумму отступных. Южноуральцы под управлением чешского рулевого в минувшем сезоне финишировали на 7-й строчке. Это повторение лучшего результат в истории клуба. Ранее коллектив поднимался так высоко при нынешнем наставнике ЦСКА Владимире Федотове." Динамо" же провалило прошедший сезон. Москвичи, возглавляемые сербом Славишей Йокановичем, расположились на 9-й позиции. Серб был уволен за три тура до конца чемпионата. Чемпионат бело-голубые заканчивали с Павлом Алпатовым.
Спортдиректор "Оренбурга": почему затягивается переход Лички? Лучше спросить это у "Динамо"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался по поводу переговоров "Динамо" с Марцелом Личкой.
Фото: "Чемпионат"