- Всё это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вел. Не нужно слушать эти бредни. Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают. Повторюсь, никакие "Родина" и "Химки" со мной разговоры не вели, - передает слова Глушакова Matchtv.ru.
Ранее официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" объявил об уходе из клуба 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова, который в феврале 2023 года подписал с "Пари НН" контракт сроком до конца сезона и в 9 сыгранных матчах за волжан забил 1 гол. После этого появилась информация о возможных переговорах Глушакова с клубами Первой лиги московского региона - "Родиной" и подмосковными "Химками".
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Глушаков: никто со мной переговоров не вел, никакие "Родина" и "Химки"
Полузащитник Денис Глушаков опроверг информацию о своих переговорах с московской "Родиной" и подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Пари НН"