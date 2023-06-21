- Бальде счастлив в "Спартаке" и никуда не уйдет, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре сенегальского форварда "Спартака" Кейта заинтересован "Бешикташ", представляющий турецкий чемпионат. Отметим, что форвард находится в России меньше года. Сенегалец пополнил состав "Спартака" только в августе. При этом игрок пропустил первую часть сезона из-за дисквалификации. Бальде забил 4 гола и оформил 1 результативный пас, сыграв в красно-белой майке 16 поединков во всех соревнованиях. Дружина Гильермо Абаскаля смога завоевать бронзовые медали российского первенства. Коллектив не сыграет в еврокубках из-за бессрочного бана клубов из России со стороны УЕФА. "Бешикташ" также финишировал третьим в местном чемпионате. Турки сыграют в Лиге Европы.
Агент: Бальде не уйдет из "Спартака"
Агент сенегальского форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал будущее игрока в Москве.
Фото: Sport24