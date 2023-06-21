По сведениям СМИ, у российского форварда Дмитрий Полоза, пребывающего в статусе свободного агента, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Агенты российского форварда изучают вариант с трудоустройством футболиста в клуб из Москвы. Также в услугах Полоза заинтересован ряд турецких клубов, представляющих топ-8 местного чемпионата.
Ранее было официально объявлено о том, что Дмитрий Полоз больше не будет защищать цвета "Ростова". Всего в майке коллектива с берегов Дона россиянин сыграл 242 поединка. В них он сумел забить 58 голов и записать в свой актив 29 голевых пасов. В минувшем сезоне Дмитрий, который в июле отпразднует свое 32-летие, наколотил 9 голов в 30 встречах. Отметим, что в активе Полоза 3 гола в 19 играх за сборную России.
Источник: Sport24
Дмитрий Полоз может перейти в клуб из Турции
Российский футболист Дмитрий Полоз может перебраться в Турцию.
Фото: "СЭ"