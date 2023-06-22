"Урал" оформил новый трансфер. Екатеринбургский клуб объявил о подписании вингера Игоря Дмитриева. Уральцы заполучили игрока молодежной сборной России бесплатно, подписав его в статусе свободного агента.
18-летний Игорь Дмитриев является воспитанником петербургского "Зенита". С января 2021 года он выступал за "Ленинградец". В составе данного клуба полузащитник принял участие в 48-ми матчах. Ему удалось записать на свой счет 11 забитых мячей. Соглашение россиянина с "Ленинградцем" было рассчитано до 30 июня текущего года. Но стороны решили не продавать контракт.
Ранее "Урал" объявил о подписании защитника Кики. 28-летний португалец достался клубу из Екатеринбурга бесплатно – они заполучили его также в качестве свободного агента.
Источник: пресс-служба ФК "Урал"
"Урал" подписал игрока молодежной сборной России Дмитриева
Футболист молодежной сборной России Игорь Дмитриев перешел в екатеринбургский "Урал", сообщает пресс-служба команды.
Фото: ФК "Урал"